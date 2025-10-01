- Дата публикации
Мобильная связь дорожает: кто из украинцев заплатит больше уже в октябре
В Украине некоторые мобильные операторы обновили цены на свои услуги — придется платить больше.
Заметные изменения в области мобильной связи ожидают украинцев уже в октябре. Ведущие операторы страны пересматривают свои тарифные планы: отдельные услуги будут стоить больше, в то время как стоимость остальных останется без изменений.
Об этом сообщает «Новости.LIVE».
«Киевстар»
Мобильный оператор «Киевстар» объявил о повышении стоимости отдельных тарифных планов. Следовательно, украинцы, у которых абонентская плата взимается в октябре, столкнутся с новыми ценами.
В компании отметили, что повышение касается тех тарифов, которые не менялись больше года. Так, с 24 сентября абоненты предоплаченных тарифов будут платить:
за тариф «LOVE UA Свет 2023» — 300 гривен каждые четыре недели
за тариф «С суперсилой Экономия» — 225 гривен каждые четыре недели
Также с 1 октября 2025 года для пользователей контрактного тарифа «LOVE UA Контракт» стоимость абонентской платы увеличится до 250 гривен в месяц.
Vodafone
Оператор Vodafone сообщил своим абонентам об предстоящих обновлениях. Но в этом случае изменения относятся исключительно к переименованию отдельных тарифных планов, в то время как стоимость услуг будет оставаться неизменной. В сообщении отмечено, что ваш тариф получает новое название с 25 сентября, однако все остальные условия остаются такими же, как и раньше.
