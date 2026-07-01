MODUS X победил в номинации Customer Experience на «BPM Проект года 2026»

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Об этом говорится в сообщении MODUS X.

«MODUS X одержал победу в категории «Лучший проект, направленный на Customer Experience» Национальной премии «BPM Проект года 2026» — одной из ключевых профессиональных наград в сфере управления бизнес-процессами в Украине», - говорится в нем.

Отмечается, что награда была вручена на Business Process Management Conference 2026, организованной ABPMP Ukraine.

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Награду получил проект по построению системы управления клиентским опытом (Customer Experience), который реализовала команда MODUS X.

«Мы измеряем клиентский опыт не на слайдах, а в реальных результатах: быстроте реакции, качестве решений и доверии клиентов. Приятно, что этот подход отмечен на национальном уровне», — менеджер по клиентскому опыту Ольга Олексюк.

Напомним, в прошлом году ИТ-компания ДТЭК MODUS X возглавила рейтинг ИТ-компаний украинского бизнеса от Forbes и объявила о запуске масштабной программы ИИ-трансформации.

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