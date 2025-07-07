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Параллельно с корпоративными спорами в иностранных юрисдикциях в Украине открыли уголовное производство. Один из основателей GNT Group — Владимир Науменко — был задержан и находится под стражей. Его партнер Сергей Гроза заявляет об угрозе жизни Науменко и грубом нарушении его прав.

« Володю тяжело больного бросили в СИЗО. Его бросили в общую камеру с бандитами. На медобследование в больницу привезли в наручниках », - сказал Гроза.

Он отмечает, что в распоряжении защиты есть выводы украинских и израильских врачей, подтверждающих критическое состояние здоровья Науменко. Несмотря на это, суд оставил его под стражей.

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По словам Грозы, действия кредиторов не имеют ничего общего с цивилизованным разрешением финансовых споров и являются частью плана полного захвата актива.

« Им не нужно зерно, потому что если бы забрали его, исчезло бы основание для возбуждения уголовного дела. А уголовным делом нас удобнее уничтожить », – объясняет он.

Как говорит Гроза, давление распространяется и на других сотрудников компании. Недавно была задержана главная бухгалтер «Олимпекс Купе» пенсионного возраста. Она провела ночь в следственном изоляторе, после чего была отпущена под залог.

Это пример колоссального давления на всех сотрудников компании. Я расцениваю это как физическое устранение нашей команды », – подчеркнул бизнесмен.

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GNT Group сообщает, что нашла инвестора, готового погасить справедливые долги, инвестировать в восстановление терминала и восстановить экспортную логистику. Однако, как подчеркивает Гроза, для этого необходимо прекратить давление, которое, по его словам, подрывает не только бизнес, но и репутацию Украины как государства.

« Нас сегодня очень многие поддерживают, потому что это беззаконие. Украинский бизнес, который строился годами, разрывают на глазах у всех », - заявил он.