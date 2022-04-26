"Могут быть использованы против Украины": в Британии запретили экспорт в Россию технологий слежения

"Могут быть использованы против Украины": в Британии запретили экспорт в Россию технологий слежения

Для товаров из Украины на британском рынке отменяют все квоты и пошлины.

В понедельник, 25 апреля, правительство Великобритании ввело запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы против народа Украины. Также было принято решение о льготных условиях для украинских товаров.

Об этом сообщили в британском министерстве внешней торговли.

"Соединенное Королевство объявляет о запрете на экспорт продукции и технологий, которые Россия может использовать для подавления героического народа Украины. Продукция, на которую распространяется запрет, может включать оборудование для прослушивания и наблюдения", — говорится в документе.

Великобритания также снизила до нуля все ввозные пошлины для продукции из Украины и отменила квоты.

"Все [таможенные] тарифы на ввозимые из Украины товары будут снижены до нуля, а все квоты [на импорт из Украины] будут отменены в соответствии с соглашением о свободной торговле. Это предоставит экономическую поддержку Украине", — говорится в сообщении.

В британском правительстве отметили, что принятое решение относительно пошлины является частью “широких мер экономической поддержки Украины со стороны Великобритании, которые включают гарантии предоставления [Украине] займа в размере £1 млрд”.

Напомним, Великобритания на 26 позиций расширила санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину. Санкции были введены против физических лиц, а также военных и оборонных компаний.

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