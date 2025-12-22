Могут ли беженцам начислить налоги в Украине: ответ ГНС

Налоги

Украинцы, которые находятся за границей и получают там доходы, обязаны декларировать их в Украине. В то же время, повторно платить налоги не нужно, если они уже были уплачены в другой стране.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

По ее словам, при подаче декларации граждане указывают, что в определенный период были налоговыми резидентами другого государства и уплатили там налоги.

"Если у человека есть доходы, которые уже были обложены налогом за рубежом, то в Украине они повторно не облагаются налогом. Обложению подлежит только та часть дохода, которая не была обложена другой юрисдикцией", - пояснила Карнаух.

Она также напомнила о действии международной системы автоматического обмена финансовой информацией CRS, позволяющей налоговым органам разных стран обмениваться данными о счетах налогоплательщиков.

По словам главы Налоговой, Украина готова к такому обмену со 121 страной мира, однако полученная информация может использоваться исключительно в налоговых целях.

"Налоговая не передает данные для уголовных преследований. Мы имеем право отказать в предоставлении информации, если мы видим, что она запрашивается не для целей, определенных международной конвенцией", - подчеркнула Карнаух.

Таким образом, украинские беженцы в ЕС не платят налоги дважды, но должны задекларировать свои иностранные доходы в соответствии с украинским законодательством.

