Могут ли отобрать жилье из-за долгов по коммуналке во время войны: разъяснение юриста

Что будет в случае задолженности по коммуналке, могут ли отобрать квартиру

Даже полномасштабная война и военное положение не освобождает украинцев от обязанности оплачивать стоимость коммунальных услуг.

Как свидетельствует судебная практика, по словам адвоката Игоря Ясько "чаще накладывают арест на банковские счета, недвижимость, но очень редко на квартиры и авто применяются взыскания". Об этом может идти речь, когда суммы задолженности очень велики.

На банковские счета и картину накладывается арест – это означает, что деньгами на карточке выше разрешенной суммы нельзя будет пользоваться, а с недвижимостью – совершать сделки.

Чтобы стать должником, не нужно задолжать огромную сумму. Чтобы попасть в реестр должников, достаточно иметь любую сумму долга. Коммунальная служба может обратиться в суд с иском, и он, скорее всего, вынесет решение действует в пользу учреждения.

Запрет на взыскание задолженности во время войны касается граждан, выехавших с оккупированных территорий или регионов, где продолжаются активные боевые действия.

Читайте также: