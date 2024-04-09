Могут ли вырасти тарифы на свет и какая настоящая рыночная цена: ответ Минэнерго

Рыночная цена на свет в разы выше, чем та, которую сейчас платят потребители.

Рыночная цена на электроэнергию "в разы выше", чем та, которую платят сейчас потребители.

Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

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Относительно рыночной цены на электроэнергию чиновница отметила, что она выше существующей цены где-то в 3-4 раза.

"Но это все просчитывается и меняется каждый день", – говорит Гринчук.

Замглавы Минэнерго заверила, что пока никто не говорит о возврате к рыночной цене. В Украине продолжают действовать компенсационные механизмы.

"Они (компенсационные механизмы) будут продолжены, но немного, наверное, придется откорректировать для того, чтобы у нас возможность хоть как-то покрывать то восстановление и ремонты, которые необходимы", — подытожила Светлана Гринчук.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что из-за российских атак по энергообъектам Украины есть вероятность повышения тарифа на электроэнергию для населения.

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