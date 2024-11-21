Могут потерять выплаты: как украинцам будут засчитывать трудовой стаж за границей

Изменения в закон позволяют учитывать страховой стаж, наработанный за границей, кроме России.
В страховой стаж для получения пенсии гражданами Украины относится также трудовая деятельность за пределами страны.
Однако в Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по урегулированию вопроса исчисления страхового стажа и пенсионного обеспечения" предусмотрены определенные исключения, пишет "Фокус".
В частности, в законе предусмотрено, что периоды трудовой деятельности за пределами Украины относят к страховому стажу лицам, проживающим в Украине в случае, если это предусмотрено законом или международными договорами Украины. В случае отсутствия обмена информацией между пенсионными органами двух государств, лицо должно об этом сообщить органам Пенсионного фонда Украины в соответствующем заявлении.
Также в трудовой стаж лиц, проживающих в Украине, относят периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года в республиках бывшего СССР. Однако это возможно только при неосуществлении другим государством пенсионных выплат таким лицам за указанные периоды.
Что не засчитывается в страховой стаж при начислении пенсии
В страховой стаж за пределами Украины не засчитывается трудовая деятельность за пределами Украины и на временно оккупированных территориях (ТОТ) Украины после 19 февраля 2014 лицу, которое после 19 февраля 2014 года:
- проходила военную службу в вооруженных силах, органах внутренних дел, органах государственной безопасности, полиции, других военных формированиях
- находилась в должностях государственной службы, в должностях в органах местного самоуправления в соответствующих органах (формированиях) Российской Федерации
- добровольно занимала должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, образованных на ВТО Украины, в частности в оккупационной администрации государства-агрессора, в незаконных судебных или правоохранительных органах
- добровольно принимала участие в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, образованных на временно оккупированной территории Украины, и/или в вооруженных формированиях государства-агрессора
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