Могут потерять выплаты: как украинцам будут засчитывать трудовой стаж за границей

Изменения в закон позволяют учитывать страховой стаж, наработанный за границей, кроме России.

В страховой стаж для получения пенсии гражданами Украины относится также трудовая деятельность за пределами страны.

Однако в Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по урегулированию вопроса исчисления страхового стажа и пенсионного обеспечения" предусмотрены определенные исключения, пишет "Фокус".

В частности, в законе предусмотрено, что периоды трудовой деятельности за пределами Украины относят к страховому стажу лицам, проживающим в Украине в случае, если это предусмотрено законом или международными договорами Украины. В случае отсутствия обмена информацией между пенсионными органами двух государств, лицо должно об этом сообщить органам Пенсионного фонда Украины в соответствующем заявлении.

Также в трудовой стаж лиц, проживающих в Украине, относят периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года в республиках бывшего СССР. Однако это возможно только при неосуществлении другим государством пенсионных выплат таким лицам за указанные периоды.

Что не засчитывается в страховой стаж при начислении пенсии

В страховой стаж за пределами Украины не засчитывается трудовая деятельность за пределами Украины и на временно оккупированных территориях (ТОТ) Украины после 19 февраля 2014 лицу, которое после 19 февраля 2014 года:

проходила военную службу в вооруженных силах, органах внутренних дел, органах государственной безопасности, полиции, других военных формированиях

находилась в должностях государственной службы, в должностях в органах местного самоуправления в соответствующих органах (формированиях) Российской Федерации

добровольно занимала должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, образованных на ВТО Украины, в частности в оккупационной администрации государства-агрессора, в незаконных судебных или правоохранительных органах

добровольно принимала участие в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, образованных на временно оккупированной территории Украины, и/или в вооруженных формированиях государства-агрессора

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