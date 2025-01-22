Могут заморозить ежемесячные выплаты: что нужно знать пенсионерам

Если человек предоставил ложные данные о себе, его пенсию могут заморозить.

Нарушения некоторых правил некоторыми пенсионерами могут угрожать им отменой выплат.

Об этом напоминают в Пенсионном фонде Украины со ссылкой на закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Заморозить пенсии из-за нарушения определенных правил можно избежать, если вовремя предоставить достоверные актуальные данные о себе.

Итак, пенсионеры могут остаться без выплат, если:

пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

пенсионер переехал за границу;

по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

в случае смерти пенсионера, признание его без вести пропавшим или оглашение умершим в установленном законом порядке;

пенсия не была получена в течение шести месяцев подряд;

пенсионер не прошел процедуру физической идентификации;

в других случаях, предусмотренных законом.

Где и как узнать о назначении и начислении пенсии

Пенсионер может лично или по почте, если живет за границей, подать соответствующее заявление в госструктуру на возобновление выплаты.

Напомним, ранее речь шла о якобы отмене выплат людям с инвалидностью. В Минсоцполитике объяснили ситуацию. Выплаты украинцам со второй и третьей группой инвалидности не отменят. Информация об отмене не соответствует действительности.

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