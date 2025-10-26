- Дата публикации
Молдова существенно снижает тариф на транзит газа в Украине
Это часть международной инициативы по укреплению энергетической безопасности региона.
Национальное агентство по регулированию энергетики Молдовы (ANRE) 24 октября приняло решение снизить тариф на транзит газа в Украину на период отопительного сезона 2025-2026 годов.
Согласно заявлению ведомства, новый тариф будет касаться поступающего из Греции газа. Его транспортировка через территорию Молдовы подешевеет на 50%.
«Инициатива направлена на укрепление региональной энергетической безопасности и обеспечение поставок природного газа в Украину», — отметили в агентстве.
Речь идет о совместной договоренности между операторами газотранспортных систем Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины.
Решение ANRE предполагает снижение тарифа на транспортировку для молдавского оператора ГТС Vestmoldtransgaz. Аналогичную скидку согласился предоставить и румынский оператор Transgaz.
Сниженные тарифы будут действовать в течение шести месяцев — с ноября 2025 по апрель 2026-го.
Ранее сообщалось, что российские атаки на газовые хранилища создали критическую ситуацию с энергообеспечением Украины, несмотря на накопленный запас в 13,2 миллиарда кубометров.
