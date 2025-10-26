Молдова существенно снижает тариф на транзит газа в Украине

Молдова снизит тариф на транзит газа в Украине / © УНИАН

Национальное агентство по регулированию энергетики Молдовы (ANRE) 24 октября приняло решение снизить тариф на транзит газа в Украину на период отопительного сезона 2025-2026 годов.

Согласно заявлению ведомства, новый тариф будет касаться поступающего из Греции газа. Его транспортировка через территорию Молдовы подешевеет на 50%.

«Инициатива направлена на укрепление региональной энергетической безопасности и обеспечение поставок природного газа в Украину», — отметили в агентстве.

Речь идет о совместной договоренности между операторами газотранспортных систем Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины.

Решение ANRE предполагает снижение тарифа на транспортировку для молдавского оператора ГТС Vestmoldtransgaz. Аналогичную скидку согласился предоставить и румынский оператор Transgaz.

Сниженные тарифы будут действовать в течение шести месяцев — с ноября 2025 по апрель 2026-го.

