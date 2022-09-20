Молдова уже ищет альтернативу слишком "непредсказуемому" российскому "Газпрому"

Молдова готовится к перебоям поставок российского газа. Страна уже выбрала семь компаний, которые будут снабжать ее газом со следующего месяца.

Вице-премьер Молдовы Андрей Спину подчеркнул, что российский газовый гигант "непредсказуем", а Молдова может получить 300 миллионов евро от ЕБРР в случае остановки поставок из России.

Об этом пишет Reuters.

"Пока мы выбрали семь компаний. "Газпром" в них не входит", – сказал Спину.

Молдова заявила, что "Газпром" может прекратить подачу газа, если не будет выполнено одно из условий контракта – завершение аудита накопившейся задолженности за поставки, которая оценивается в 709 миллионов долларов. Молдавские власти отметили, что признают долг, только если его подтвердит независимый аудит, что пока не был проведен.

"Мы узнаем о его решении по поставкам газа в октябре в последний день, возможно, в последние несколько часов", – сказал Спину.

Государственная газовая компания "Молдовагаз" заявила, что оплатила августовские поставки и должна была внести аванс за сентябрь в размере 33,89 млн долларов.

Напомним, в России доходы за экспорт нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата в августе упали до 5,6 млрд. долларов.

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