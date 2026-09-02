Молочка осенью может резко подорожать: насколько вырастут цены

Молочные продукты / © https://ua.depositphotos.com/

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Осенью в Украине может существенно возрасти стоимость молочной продукции из-за перебоев в цепях поставок, роста затрат на производство и переработку, а также более дорогой логистики.

По оценке Ассоциации производителей молока цены на отдельные товары могут подняться на 20–25%.

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Особенно ситуацию усложнили российские удары по распределительным центрам торговых сетей. Раньше производители доставляли продукцию на такие склады, откуда ее развозили по супермаркетам. Сейчас часть этой логистики нарушена.

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По прогнозу Ассоциации, торговые сети могут пытаться компенсировать потери и дополнительные расходы на средства покупателей.

Цены на молочные продукты в супермаркетах. / © Ассоциация производителей молока

"Молочные продукты могут подорожать на 20-25%, поскольку торговые сети будут пытаться переложить понесенный ущерб на плечи потребителей", - отметили в АВМ.

В то же время спрос на молочные продукты уже остается слабым из-за снижения покупательной способности украинцев, выезда части населения за границу и перебои со снабжением.

Сколько молочные продукты стоит сейчас

По состоянию на конец августа средняя стоимость пастеризованного молока жирностью до 2,6% в пленке составила 50,55 грн за кг — на 11,2% больше, чем в прошлом. Молоко в пластиковой бутылке в среднем стоило 68,44 грн за кг, что на 7% больше в годовом исчислении.

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Сметана жирностью 15% в стаканах стоила в среднем 195,32 грн за кг, йогурт питьевой – 130,75 грн за кг, а кисломолочный творог жирностью 9% – около 292 грн за кг.

Сливочное масло украинского производства жирностью 72,5–73% в среднем обошлось в 591,45 грн за кг. В Ассоциации отмечают, что в начале осени его удешевления ожидать не стоит.

Твердые сыры тоже остаются дорогими. В частности, средняя цена "Украинского" сыра составляла около 619 грн за кг, "Гауды" - 615 грн, а "Маасдаму" - около 748 грн за кг.

В АВМ предупреждают, что новое удорожание может еще больше сократить потребление молочной продукции в Украине.

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Россия уничтожает продовольственные склады

Россия продолжает бить по продовольственным складам и логистической инфраструктуре Украины. На отдельных объектах потери мощностей составляют до 90%.

В то же время, по словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, угрозы системного дефицита базовых продуктов пока нет. Ритейлеры и поставщики перестраивают логистику и адаптируют систему хранения, хотя в отдельных магазинах ассортимент может изменяться временно.

Высоцкий также отметил, что ущерб от уничтоженной продукции и дополнительные затраты на новую логистику должны распределяться между производителями, дистрибьюторами и торговыми сетями.

В то же время, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий считает, что новые условия поставки могут поднять цены на продукты до 2,5%.

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