Молочные предприятия Украины выступают за свободную торговлю с Польшей

Несмотря на политический конфликт между Украиной и Польшей по зерну, молочные предприятия выступают за свободную торговлю с Польшей и против каких-либо ее ограничений, сообщает исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины (СМПУ) Арсен Дидур.

"Мы за беспрепятственную свободную торговлю и конкуренцию с поляками. Надеюсь, это станет сигналом для правительств и бизнесов всех стран ЕС, что молочный бизнес заинтересован не в противостояниях и конфронтации, и точно не в нагнетании политической ситуации между странами", — говорит он.

По словам Арсена Дидура, представители Министерства аграрной политики Польши и еврокомиссар ЕС Януш Войцеховский также выступают за свободную торговлю между Украиной и Польшей в молочном секторе, за конкуренцию и за то, чтобы каждый производитель в равных условиях доказывал потребителю, что стоит покупать именно его продукцию.

Подтверждают желание партнерства и свободной торговли между Польшей и Украиной производители молочной продукции. "Поляки с нами абсолютно солидарны в том, что молочная продукция должна свободно двигаться из ЕС в Украину, из Украины в ЕС", — говорит Андрей Табалов, генеральный директор ООО "Молочная компания "Волошково поле".

Украинская и польская молочные отрасли понимают друг друга и готовы идти вместе, считает Валентин Запорощук, председатель наблюдательного совета Ичнянского молочно-консервного комбината. "Польские молочные ассоциации очень активно продвигают продукцию на новые рынки, а польские переработчики занимают лидирующие позиции в Европе. Поэтому нам нужно брать поляков в партнеры, друзья. И вместе с ними развивать нашу отрасль. Они в этом тоже заинтересованы", — утверждает он. .

Напомним, во время Международного форума молочных кооперативов в польском Белостоке, который проходил 20-21 сентября этого года, СМПУ и польские молочные ассоциации призвали правительства Украины и Польши к конструктивному диалогу ради блага обеих стран.