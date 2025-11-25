Молочные продукты резко подешевеют: прогноз цен к новому году

Сыр / © Credits

На украинском рынке ожидается значительное удешевление жирных молочных продуктов, которое, по прогнозам, может достичь 30–35% к Новому году. Этот тренд сохранится как минимум до первой половины 2026 года.

Это объяснила заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

Основная причина ценового падения — резкое снижение стоимости продукции на европейском рынке.

«Начиная с конца лета, цены на масло в мире снизились более чем на 30%. Украинские экспортеры продавали этот продукт в ЕС в прошлом году по 7 евро за килограмм. Сейчас эта стоимость составляет не выше 4,5 евро», — отметила эксперт.

Такое глобальное снижение, в свою очередь, оказало большое влияние на закупочные цены на сырое молоко. К примеру, стоимость молока класса «экстра» уже снизилась на 17% в середине ноября.

В таких условиях многие украинские производители вынуждены работать «в себестоимость», а некоторые — даже в убыток. Эта ситуация приводит к тому, что украинские переработчики активно переориентируются на внутреннего потребителя.

Снижение цен на полках магазинов будет происходить преимущественно посредством акций, достигая обещанных 30–35%.

Напомним, из-за ударов по энергетике, сложностей с доставкой и роста курса доллара эксперты прогнозируют зимой повышение стоимости продуктов и потребительских товаров.