Деньги

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Зарплаты украинским учителям повысят еще на 20% с 1 сентября. В результате молодые учителя будут получать ориентировочно от 12,8 до 17,7 тыс. грн. на руки, а педагоги с опытом — от 16,9 до 28,5 тыс. грн. в месяц.

Об этом сообщил премьер-министр Корецкий в комментарии об изменениях в оплате труда педагогических работников 18 августа.

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По его словам, конкретная сумма будет зависеть от нескольких факторов, включая стаж работы, квалификации и педагогической нагрузки.

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Как изменятся зарплаты учителей

Повышение оплаты труда педагогов происходит в два этапа. С 1 января зарплаты уже увеличились на 30%, а с 1 сентября предусмотрено дополнительное повышение еще на 20%.

Общий рост оплаты труда в 2026 году по сравнению с 2025 годом составит около 50%.

Корецкий подчеркнул, что повышение зарплат педагогов является одним из приоритетов государственной политики.

«Качественное образование начинается с учителя. Профессия педагога должна быть достойно оплачена», — заявил премьер-министр.

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Он также отметил, что повышение оплаты труда реализуется по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

В этом году по инициативе президента Украины Владимира Зеленского мы начали год существенных повышений оплаты труда педагогов. С 1 января, вы знаете, конкретная оплата выросла на 30% и с 1 сентября вырастет еще на 20%. В общей сложности 50% по сравнению с уровнем 2025 года», — сказал Корецкий.

Повышение зарплат учителям будет продолжаться

Премьер-министр подчеркнул, что нынешнее повышение не является завершением работы по оплате труда педагогов.

«Безусловно, это только начало. И то, что нужно доводить в целом оплату до рыночного уровня, до европейского уровня — это постепенное и постоянное действие для качественной оплаты труда и его развития», — отметил он.

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По словам Корецкого, дальнейшая работа должна сделать систему оплаты труда педагогов более стабильной и предсказуемой.

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