Молокоперерабатывающая промышленность с учетом смежных отраслей дает работу до 1 млн граждан — СМПУ

В молокоперерабатывающей промышленности Украины на сегодняшний день загружены работой две трети уцелевших производств. На 112 молокозаводах трудоустроено 60 тыс. человек.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на Союз молокоперерабатывающих предприятий Украины.

По оценке СМПУ, если учесть поставщиков, перевозчиков и всю цепочку от появления молока на фермах до молочной продукции на полках магазинов и супермаркетов выйдет, отрасль дает работу до 1 млн граждан. Производство молока задействует 9 смежных отраслей, а именно скотоводство, мясопереработку, молокопереработку, производство кожи, переработку ее в обувь и одежду, ветеринарию, производство упаковки, доильного и перерабатывающего оборудования, логистику.

Наибольшие молокоперерабатывающие мощности расположены в Винницкой области: 8 предприятий в этой области могут перерабатывать 646 тыс. т молока в год. Вторая по масштабам переработки Полтавщина. Здесь работают 7 предприятий, которые могут переработать 609 тыс. т молока. Черкасчина является центром 6 переработчиков, мощности которых позволяют переработать 602 тыс. т молока. Киевщина лидирует по числу предприятий. Здесь 10 мощностей, которые могут переработать более полумиллиона тонн молока. Активные перерабатывающие предприятия обладают суммарными мощностями на уровне около 5 млн т в год. Этих объемов достаточно, чтобы удовлетворить потребности потребителей Украины.

Аналитическая компания "Инфоагро" прогнозирует, что в 2023 году на переработку поступит 2,8 млн т молока. Это на 12% меньше, чем в 2022 году.

По данным Госкомстата, по состоянию на 1 января 2023 г. в молочных хозяйствах Украины держат 388 тыс. коров. Это почти втрое меньше поголовья, чем держит население – 950 тыс. голов. Несмотря на столь существенный разрыв, именно промышленное производство молока обеспечивает 90% молочного сырья для дальнейшей его переработки в молокопродукцию для населения.