Монеты 1 и 2 гривни: когда появится их новый дизайн

НБУ перед войной готовил изменение дизайна монет в 1 и 2 гривны / © УНИАН

В Украине монеты номиналом 1 и 2 гривны, как и банкноты соответствующих номиналов, остаются в обращении и ими можно продолжать рассчитываться. Процесс их постепенной замены на монеты нового образца продолжается, поскольку бумажные банкноты изнашиваются быстрее металлических денег.

Как сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шаба, дизайн монет в 1 и 2 грн в ближайшее время не будет меняться. Даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен.

В 2021 году Нацбанк начал готовить изменение дизайна монет — поскольку украинцы жаловались на то, что они очень похожи. Это приводило к ошибкам при расчетах.

Монеты номиналом 1 и 2 грн НБУ ввел в обращение в конце 2018 года.

Для упрощения расчетов в Нацбанке предлагают правила округления общей суммы покупки: сумма, оканчивающаяся на 1-4 копейки, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, оканчивающейся на 0 копеек. Сумма, оканчивающаяся на 5-9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, оканчивающейся на 0 копеек.

В НБУ отмечают, что в течение двух-трех лет из обращения исчезнет почти половина общего количества монет — это около 1 млрд монет мелких номиналов. Так что среднее количество монет, приходящихся на одного украинца, уменьшится вдвое. В то же время и банкнот в обращении также станет меньше — примерно на 40%.

Напомним, Нацбанк обновил дизайн 20-гривневой банкноты. Купюры будут выпускаться в рамках плановой замены изношенных и поврежденных денег.