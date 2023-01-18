Monobank планирует выйти на рынок Польши – компания заявила об открытии виртуального банка

Украинский Monobank выходит на польский рынок с виртуальным банком stereo, официальный запуск состоится до конца первого квартала 2023 года.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

"Сегодня мы открываем предварительный заказ еще на один mono. А два mono – это уже stereo. stereo by mono – название нашего польского проекта", – пояснил он.

Гороховский отметил, что по разным оценкам в Польше находится около 3 миллионов украинцев, однако продукт также будет интересен и полякам.

В stereo предусмотрено:

общение на украинском;

дистанционная регистрация через Дію;

круглосуточная поддержка в мессенджерах;

удобные переводы между картами;

прямая удобная оплата за различные сервисы в Польше и Украине (мобильный, парковка и т.п.)

бесплатные переводы в Украину.

Для регистрации потребуется PESEL (номер записи в польской системе регистрации населения).

Кроме обычной версии stereo будет отдельная платная подписка "stereo+" с дополнительными функциями и меньшими комиссиями. Она будет стоить 15 злотых в месяц.

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