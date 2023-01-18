Monobank планирует выйти на рынок Польши – компания заявила об открытии виртуального банка

Monobank планирует открыть виртуальный банк stereo в Польше.
Украинский Monobank выходит на польский рынок с виртуальным банком stereo, официальный запуск состоится до конца первого квартала 2023 года.
Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.
"Сегодня мы открываем предварительный заказ еще на один mono. А два mono – это уже stereo. stereo by mono – название нашего польского проекта", – пояснил он.
Гороховский отметил, что по разным оценкам в Польше находится около 3 миллионов украинцев, однако продукт также будет интересен и полякам.
В stereo предусмотрено:
- общение на украинском;
- дистанционная регистрация через Дію;
- круглосуточная поддержка в мессенджерах;
- удобные переводы между картами;
- прямая удобная оплата за различные сервисы в Польше и Украине (мобильный, парковка и т.п.)
- бесплатные переводы в Украину.
Для регистрации потребуется PESEL (номер записи в польской системе регистрации населения).
Кроме обычной версии stereo будет отдельная платная подписка "stereo+" с дополнительными функциями и меньшими комиссиями. Она будет стоить 15 злотых в месяц.
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