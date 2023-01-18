Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Monobank планирует выйти на рынок Польши – компания заявила об открытии виртуального банка

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
173
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Monobank планирует выйти на рынок Польши – компания заявила об открытии виртуального банка

Фото: ТСН.ua

Monobank планирует открыть виртуальный банк stereo в Польше.

Украинский Monobank выходит на польский рынок с виртуальным банком stereo, официальный запуск состоится до конца первого квартала 2023 года.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

"Сегодня мы открываем предварительный заказ еще на один mono. А два mono – это уже stereo. stereo by mono – название нашего польского проекта", – пояснил он.

Гороховский отметил, что по разным оценкам в Польше находится около 3 миллионов украинцев, однако продукт также будет интересен и полякам.

В stereo предусмотрено:

  • общение на украинском;
  • дистанционная регистрация через Дію;
  • круглосуточная поддержка в мессенджерах;
  • удобные переводы между картами;
  • прямая удобная оплата за различные сервисы в Польше и Украине (мобильный, парковка и т.п.)
  • бесплатные переводы в Украину.

Для регистрации потребуется PESEL (номер записи в польской системе регистрации населения).

Кроме обычной версии stereo будет отдельная платная подписка "stereo+" с дополнительными функциями и меньшими комиссиями. Она будет стоить 15 злотых в месяц.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
173
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация