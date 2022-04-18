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Monobank прекратил обслуживать клиентов на территории России и Беларуси

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Monobank прекратил обслуживать клиентов на территории России и Беларуси

Pexels

Счета этих людей будут закрыты.

Monobank прекратил обслуживать клиентов, находящихся на территории России, Беларуси и фейковых "ЛДНР". Это более 11 тыс. клиентов.

Об этом сообщил в Telegram-канале соучредитель банка Олег Гороховский.

"С сегодняшнего дня мы прекращаем обслуживание клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули следующие территории: Россия, Беларусь, Крым, "Л/ДНР", Северная Корея, Сирия, Эритрея. В общей сложности - 11 251 человек. Счета этих людей будут закрыты. Им рекомендованы карты платежной системы "Мир", — написал Гороховский.

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