Monobank сделал популярную услугу платной: что изменилось для клиентов банка

Monobank вернул комиссию за пополнение карт / © Фото из открытых источников

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С сегодняшнего дня, с 1 июля, популярная услуга для клиентов Monobank становится платной. Речь идет о пополнении карт наличными через терминалы EasyPay. Теперь для клиентов банка возвращают комиссию за проведение таких операций.

Об этом пользователей предупредили в банке.

В Monobank будут брать комиссию за пополнение карт через терминалы EasyPay

По предварительным данным стандартный тариф сети составляет 1% от суммы пополнения и дополнительные 5 гривен.

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Вместе с тем, бесплатно внести наличные на карту monobank можно в терминалах monobox и abank, сети City24, а также в кассах Укрпочты и таких банков:

«А-Банк»;

«Универсал Банк»;

«Укргазбанк»;

«Аккордбанк».

Кроме того, с 26 июня в Украине начали действовать новые правила работы с терминалами самообслуживания.

Теперь для внесения какой-либо суммы денег граждане должны обязательно пройти верификацию с помощью одноразового SMS-кода или телефонного звонка.

В Украине изменили правила продажи валюты

Напомним, что Национальный банк Украины ужесточил правила обмена валюты, полностью отменив перечень признаков незначительного износа банкнот из-за массовых отказов обменников принимать «старые» или минимально поврежденные доллары.

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Теперь финансовые учреждения обязаны обменивать все настоящие купюры, чей дизайн соответствует описаниям иностранных центробанков, независимо от года выпуска или номинала. За игнорирование этих требований учреждениям грозят большие штрафы или даже лишение лицензии.

Если кассир отказывается принимать определенную купюру, гражданам рекомендуют обращаться с жалобой к руководству финучреждения, а в случае отсутствия реакции напрямую в НБУ. В то же время купюры со значительными повреждениями не подлежат обычному обмену. Такие банкноты отправляют на инкассо.

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