ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
153
Время на прочтение
1 мин

monobank внезапно изменил условия для части платежей: что надо знать украинцам

monobank ввел бесплатные SWIFT-переводы. Новые правила касаются как входящих, так и исходящих международных платежей.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Комментарии
Деньги

Деньги / © Фото из открытых источников

monobank отменил комиссию за все зарубежные SWIFT-переводы для физических лиц и бизнеса. Новые условия начали действовать с сегодняшнего дня.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

По его словам, отныне без комиссии будут осуществляться как входящие, так и исходящие SWIFT-платежи. Нововведение касается как обычных клиентов банка, так и представителей бизнеса. Ранее пользователи платили за такие операции в среднем около 1000 гривен комиссии.

В monobank объяснили решение тем, что международные переводы остаются важными как для предпринимателей, которые закупают товары за рубежом, так и для граждан, которые оплачивают обучение, лечение или военное снаряжение.

«Поэтому не будем усложнять. С сегодняшнего дня все бесплатно», — отметил Гороховский.

В то же время он добавил, что банк получал от комиссий за SWIFT-переводы более 11 миллионов гривен дохода в год.

Напомним, ранее в работе мобильного банка monobank произошел масштабный технический сбой. Клиенты банка не могли перевести деньги или снять наличные.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
153
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie