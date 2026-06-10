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monobank внезапно изменил условия для части платежей: что надо знать украинцам
monobank ввел бесплатные SWIFT-переводы. Новые правила касаются как входящих, так и исходящих международных платежей.
monobank отменил комиссию за все зарубежные SWIFT-переводы для физических лиц и бизнеса. Новые условия начали действовать с сегодняшнего дня.
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
По его словам, отныне без комиссии будут осуществляться как входящие, так и исходящие SWIFT-платежи. Нововведение касается как обычных клиентов банка, так и представителей бизнеса. Ранее пользователи платили за такие операции в среднем около 1000 гривен комиссии.
В monobank объяснили решение тем, что международные переводы остаются важными как для предпринимателей, которые закупают товары за рубежом, так и для граждан, которые оплачивают обучение, лечение или военное снаряжение.
«Поэтому не будем усложнять. С сегодняшнего дня все бесплатно», — отметил Гороховский.
В то же время он добавил, что банк получал от комиссий за SWIFT-переводы более 11 миллионов гривен дохода в год.
Напомним, ранее в работе мобильного банка monobank произошел масштабный технический сбой. Клиенты банка не могли перевести деньги или снять наличные.