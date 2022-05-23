Монополист "Артемсоль" из-за войны остановил работу: в Украине ожидается дефицит продукции

В Донецкой области из-за обстрелов РФ остановило работу крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче – ГП "Артемсоль".

Крупнейшее в Европе предприятие по добыче соли – ГП "Артемсоль" – в апреле из-за боевых действий остановило работу и отгрузило все запасы готовой продукции.

Об этом рассказал и.о. директора предприятия "Артемсоль" Виктор Юрин в комментарии " Свободному Радио ".

"Предприятие не работает, простаивает, согласно приказу, до неопределенного времени. Обстрелы постоянны, частично разрушено административное здание. Были прямые попадания в рудники, материальный склад. Производственный процесс невозможен. Мы же не подвергнем людей опасности", — говорит руководитель предприятия.

По его словам, большинство жителей Соледара — сотрудников ГП "Артемсоль" — уже эвакуировались. Большинству работников администрации, инженерно-технических рабочих также нет на месте.

Юрин сообщил, что предприятие остановило работу еще в апреле, потому что стало невозможно вывозить по железной дороге готовую продукцию из Соледара.

“Наша узловая станция “Соль”, куда мы подтягивали вагоны со своих подъездных путей, регулярно обстреливают. "Артемсоль" в основном ориентирована на отгрузку продукции железнодорожным транспортом. На автомобиле мы можем вывозить только незначительную часть. А если железная дорога не работает, мы тоже фактически не можем”, – объяснил и.о. директора.

В апреле также были вывезены все запасы готовой продукции в торговые сети.

Виктор Юрин считает, что теперь Украине придется экспортировать больше соли из-за границы. По словам директора, остановку предприятия ощутят на себе и иностранные потребители.

"Мы были крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе. Среди наших постоянных клиентов — Венгрия, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан, Румыния", — подытожил он.

Ранее сообщалось, что украинцев ожидает дефицит гречки.

Читайте также: