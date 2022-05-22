Moody's снизило кредитный рейтинг Украины до самого низкого уровня

Moody's снизило кредитный рейтинг Украины до самого низкого уровня

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило кредитный рейтинг Украины до третьего уровня – самого низкого.

Война увеличивает риски, связанные с долговой стабильностью страны.

Об этом сообщается на сайте агентства.

"Снижение рейтингов к Caa3 обусловлено повышенными рисками устойчивости государственного долга Украины из-за вторжения России, что приведет к более затяжному военному конфликту, чем ожидало агентство Moody's, что увеличивает вероятность реструктуризации долга и убытков частных кредиторов", — говорится в сообщении.

Moody's также изменило прогноз рейтингов на отрицательный.

Как отмечает агентство, масштабная международная финансовая поддержка Украины помогает смягчить риск ликвидности, однако приводит к росту международного долга.

"Возмещение инвесторами в случае дефолта может быть ниже 65-80%, что соответствовало бы рейтингу ниже Caa3", — подчеркивает агентство.

Ранее премьер Денис Шмыгаль рассказал о положительных сигналах в украинской экономике, несмотря на войну. По его словам, в Украине постепенно возобновляется работа предприятий, а значит, растут поступления в бюджет.

Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что страны G7 планируют выделить Украине 30 млрд евро финансовой поддержки. Помощь оказывается в форме ссуд и грантов. Сумма в 30 млрд евро предусмотрена до конца 2022 года.

Безработных украинцев спасут собственные накопления и теневая экономика - экономический эксперт Алексей Кущ

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