Moody's подтвердило кредитный рейтинг Украины как "преддефолтный": что это значит

Украине прогнозируют преддефолтное состояние / © Национальный банк Украины

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Рейтинговое агентство Moody’s сохранило для Украины кредитный рейтинг на уровне «Ca». Кредитные обязательства этого уровня определяют как «высокоспекулятивные» и «вероятно, в состоянии дефолта или очень близкие к нему, с некоторыми перспективами взыскания основной суммы долга и процентов».

Об этом пишет Reuters.

«Перспективы роста остаются низкими, поскольку сложные условия безопасности, нехватка рабочей силы и нападения на энергетическую инфраструктуру продолжаются», — заявило Moody’s.

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Агентство прогнозирует, что рост ВВП Украины замедлится до 2,5% в 2025 году с 2,9% в 2024 году и ожидает, что экономический рост останется «умеренным» в 2026 и 2027 годах.

«Даже если будет заключено какое-либо соглашение, кредитные последствия прекращения огня или урегулирования путем переговоров будут зависеть от надежности гарантий безопасности Европы, оборонных способностей украинских военных и способности страны сохранять независимость на фоне попыток России политического вмешательства», — говорится в сообщении.

Конкурирующее рейтинговое агентство Fitch на прошлой неделе подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне «Ограниченный дефолт».

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