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Moody's подтвердило кредитный рейтинг Украины как "преддефолтный": что это значит
Рейтинговое агентство Moody’s подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне Ca, то есть преддефолтный.
Рейтинговое агентство Moody’s сохранило для Украины кредитный рейтинг на уровне «Ca». Кредитные обязательства этого уровня определяют как «высокоспекулятивные» и «вероятно, в состоянии дефолта или очень близкие к нему, с некоторыми перспективами взыскания основной суммы долга и процентов».
Об этом пишет Reuters.
«Перспективы роста остаются низкими, поскольку сложные условия безопасности, нехватка рабочей силы и нападения на энергетическую инфраструктуру продолжаются», — заявило Moody’s.
Агентство прогнозирует, что рост ВВП Украины замедлится до 2,5% в 2025 году с 2,9% в 2024 году и ожидает, что экономический рост останется «умеренным» в 2026 и 2027 годах.
«Даже если будет заключено какое-либо соглашение, кредитные последствия прекращения огня или урегулирования путем переговоров будут зависеть от надежности гарантий безопасности Европы, оборонных способностей украинских военных и способности страны сохранять независимость на фоне попыток России политического вмешательства», — говорится в сообщении.
Конкурирующее рейтинговое агентство Fitch на прошлой неделе подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне «Ограниченный дефолт».
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