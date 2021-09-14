Морковь и картофель подешевели, лук бьет рекорды: как за год изменились цены на "борщевой набор"

Морковь и картофель подешевели, лук бьет рекорды: как за год изменились цены на "борщевой набор"

За год добавили в цене также капуста и свекла.

С августа 2020 года по август 2021 года среди овощей "борщевого набора" картофель подешевел на 13,6%, морковь — на 5,2%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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Среди овощей "борщевого набора" с августа 2020 по август 2021 подешевели картофель (на 13,6%, до 8,66 грн за кг) и морковь (на 5,2%, до 10,29 грн за кг). Свекла за указанный период подорожала на 48,4% (до 9,29 грн за кг) капуста — на 12,1% (до 6,60 грн за кг) репчатый лук — на 80,0% (до 10,64 грн за кг).

Яблоки с августа 2020 года подешевели на 30,5% и в августе 2021 года в среднем по Украине стоили 20,13 грн за кг.

Напомним:

В Украине растут цены на муку. Производители постепенно начали повышать себестоимость. Эту ситуацию эксперты объясняют подорожанием сырья и увеличением затрат на производство готовой продукции.

Производители постепенно начали повышать себестоимость. Эту ситуацию эксперты объясняют подорожанием сырья и увеличением затрат на производство готовой продукции. Ранее сообщалось, что в Украине в ближайшее время могут снизиться цены на сахар — с нынешних 30 до 22-25 гривен за килограмм.

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