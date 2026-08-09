Морковь в Украине дешевеет вторую неделю подряд: какие цены

В Украине дешевеет морковь / © Unsplash

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В Украине уже вторую неделю подряд падают оптовые цены на морковь. Рынок перенасыщен продукцией, а покупатели не делают больших закупок. Какие цены на морковь сейчас в Украине?

Об этом рассказали аналитики EastFruit.

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В Украине падает цена на морковь

Сейчас фермеры отгружают морковь в диапазоне 18–26 грн/кг. Это в среднем на 10% ниже, чем в конце прошлой недели.

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Главная причина дополнительного снижения цен на морковь — избыток товара.

Уборка моркови продолжается почти во всех регионах страны, поэтому предложение растет каждый день.

На фоне слабого спроса аграриям приходится делать скидки на свою продукцию.

Впрочем, даже после такого проседания нынешняя стоимость моркови в среднем вдвое выше показателей аналогичного периода в прошлом году.

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В Украине сильно подорожает гречка

Напомним, в августе в Украине ожидается подорожание гречневой крупы из-за дефицита сырья и высоких производственных затрат. Об этом сообщила ученая Института аграрной экономики Светлана Черемиссина.

С начала года гречка подорожала на 70,8%, несмотря на незначительное июльское удешевление до 76,67 гривны за килограмм, дальше ожидается ее рост еще на 3–5% — до 80–83 гривен за килограмм.

На ценах отражаются затраты на переработку, энергоносители, логистику и оплату труда. Главным остается дефицит урожая: в 2025 году аграрии собрали только 70,8 тысяч тонн гречки при ежегодном потреблении 100–110 тысяч тонн, поэтому недостаток сейчас перекрывают путем переходных остатков.

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