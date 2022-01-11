Морской порт "Южный" установил новый рекорд по обработке грузов

Предыдущий максимальный показатель грузооборота, достигнутый в апреле 2020 года, превысили в 156,7 тысяч тонн.

Морской порт "Южный" в декабре 2021 года обработал 5,77 млн тонн грузов и, как следствие, установил новый месячный рекорд.

Об этом пресс-служба порта сообщает на своей странице в Facebook.

Предыдущий максимум был установлен в апреле 2020 года.

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"По информации Главной диспетчерской Администрации морского порта "Южный", портовые операторы установили абсолютный рекорд месячной перегрузки, обработав 5774,9 тыс. тонн грузов в декабре 2021 года. Это на 156,7 тысячи тонн превышает предыдущий максимальный показатель грузооборота, достигнутый в апреле 2020 года", – говорится в сообщении.

Как сообщает УП, в 2021 году на ГП "МТП "Южный" всего обработано 16,7 млн тонн грузов.

"Морской торговый порт "Южный" переработал 13,8 млн. экспортных грузов, 2,14 млн. импортных грузов и 747 тыс. тонн транзита и каботажа. У причалов госстивидора обработано 229 судов, 102 из которых – крупнотоннажные балкеры типа Capesize". Экспортный груз становит 83% грузооборота предприятия", — сообщают в Администрации морского порта "Южный".

Напомним, ранее сообщалось, что на 1 января международные резервы Украины составляли $30,94 млрд. Это означает, что они выросли на $1,8 млрд или на 6%.

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