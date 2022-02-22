Мосбиржа ваилится: гиганты российской экономики теряют до 20% своей стоимости

Мосбиржа ваилится: гиганты российской экономики теряют до 20% своей стоимости

Основная причина падения - «геополитическая напряженность и возрастание санкционных рисков».

Индекс Московской биржи упал на 10,5%.

Как ообщает россйский ТАСС, рухнул индекс "голубых фишек" — 15 самых ликвидных и устойчивых акций российских компаний. В частности, акции «Сбербанка» падают на 19,69%, «Татнефть» - 16,17%, «Газпром» - 16,86%, «Роснефть» - 15,55%.

Отметим, рубль вышел на первое место по волатильности в мире. Как сообщает РБК со ссылкой данные биржевого терминала Bloomberg, уровень волатильности составлял 33,97%. Основная причина падения - «геополитическая напряженность и возрастание санкционных рисков».

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных " ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.

Поздно ночью 22 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что Украина официально не признает "независимость" "ЛДНР".

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