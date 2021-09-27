Мощное землетрясение на Крите: разрушены здания и храмы, в каменных ловушках оказались люди

Мощное землетрясение на Крите: разрушены здания и храмы, в каменных ловушках оказались люди

По словам местных жителей, подземные толчки продолжались несколько минут.

В Греции на острове Крит сегодня, 27 сентября, произошло землетрясение, силой около 6 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр находился в 78 километрах от города Ираклион.

Об этом сообщает Kathimerini.

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По словам местных жителей, подземные толчки длились несколько минут и ощущались по всей территории острова.

По предварительным оценкам, сила землетрясения составила 5,8 балла, эпицентр находился в 78 километрах от города Ираклион.

Мэр района Манолис Фраггакис сообщил, что произошли значительные разрушения зданий, храмов и инфраструктуры. В пожарную часть поступили сообщения, что два человека оказались в ловушке разрушенных зданий.

Напомним:

Подземные толчки, эпицентр которых находился на Тернопольщине , на рассвете в четверг, 23 сентября, зафиксировал главный центр специального контроля. Землетрясение чувствовали в радиусе около 100 км жители менее четырех областей.

на рассвете в четверг, 23 сентября, зафиксировал главный центр специального контроля. Землетрясение чувствовали в радиусе около 100 км жители менее четырех областей. Мощное землетрясение магнитудой почти 6 баллов всколыхнуло и юг Австралии. Больше всего его почувствовали жители Мельбурна — в городе повреждены десятки домов. Улицы покрыты обломками, кусками кирпича и битым стеклом. Впрочем о серьезных разрушениях не сообщается и по предварительным данным, пострадавших нет.

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