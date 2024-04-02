Мошенничество с банковскими картами: НБУ поразил статистикой о жертвах злоумышленников

По данным Национального банка Украины, в 2023 году случаи мошенничества с картами участились, а суммы украденных средств значительно выросли.

В течение прошлого года количество случаев мошенничества с банковскими картами, из-за которых украинцы потеряли свои средства, выросло на 25% по сравнению с 2022 годом, а сумма убытков увеличилась на колоссальные 73%. В общей сложности это 272 тысячи операций, с помощью которых злоумышленники похитили с платежных счетов почти 833 млн гривен.

Об этом сообщил НБУ.

В среднем, за одну незаконную транзакцию мошенники присваивали 3065 гривен, что на 39% выше соответствующего прошлогоднего показателя, который составлял 2 200 гривен. Такой "преступный спрос" частично связан с тем, что в стране постоянно растет количество активных карт – за 2023 год оно увеличилось на 13%.

Самые популярные мошеннические схемы – как люди теряют деньги

Мошенничество в сети Интернет составляет подавляющее большинство зафиксированных случаев – 83% от общего количества случаев. Остальные – 17% – преступные действия, совершенные с помощью физических устройств (торговая сеть, банкоматы, терминалы самообслуживания).

В Нацбанке подчеркнули, что подавляющее большинство случаев мошенничества – это ситуации, в которых клиенты банковских учреждений передавали свои личные данные третьим лицам, таким образом предоставив им информацию для доступа к своим счетам.

По статистике, 80% суммы всех убытков в прошлом году пришлось на социальную инженерию. В 2022 году этот показатель составил всего 53%.

Распространенными сценариями социальной инженерии, по которым злоумышленники воруют деньги с карт, в 2023 году стали:

рассылка фейковых сообщений о возможности получения помощи от государства, социальных фондов – клиенты переходят по ссылке и заполняют соответствующую форму, в частности, свои личные данные, дающие доступ к счету;

изготовление электронной SIM-карты или финансового номера телефона клиента – у человека просят код доступа к приложению мобильного оператора, а затем с помощью финансового номера злоумышленники получают доступ к интернет-банкингу для незаконного распоряжения средствами на счете (в частности, приобретение товаров или получение мгновенных кредитов);

звонок от якобы представителей банка с целью узнать реквизиты карты для доступа к счету якобы во избежание блокировки средств (CVV/CVC код, одноразовые пароли из смс-сообщений и т.п.);

сообщения в мессенджерах и социальных сетях о легкой и быстрой прибыли – человеку предлагают выполнить определенные "задания" в соцсети или на каком-либо сайте, сделать "выгодную" покупку, которая предоставит дополнительные привлекательные бонусы.

Как уберечь себя от мошенничества с банковской картой

В Нацбанке напомнили, что владельцы платежных карт должны хранить в тайне личные данные, дающие доступ к счету. В частности, нельзя разглашать:

номер карты – предоставляется только для того, чтобы на нее перевели деньги;

срок действия карты и трехзначный код на обратной стороне (CVV/CVC код) – используются только для осуществления платежей в сети Интернет как дополнительная идентификация владельца карты;

одноразовые пароли для входа, отправленные мобильным оператором или банковским учреждением – не разглашаются третьим лицам ни при каких обстоятельствах;

другие персональные данные.

НБУ также рекомендует не использовать неперсонифицированные SIM-карты в качестве финансового номера телефона.

Напомним, в Киеве мужчина придумал, как "бесплатно" скупаться в ТРЦ и зарабатывать на этом.

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