Мошенничество с обменом валюты: как нелегальные пункты обманывают украинцев

В Украине разоблачили новую схему обмана граждан в обменниках.

В Комитет Верховной Рады поступили жалобы граждан на то, что некоторые обменные пункты в Украине устанавливают разные курсы обмена доллара в зависимости от года его эмиссии.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев.

Проверка показала, что ситуация еще хуже, чем казалось сначала: кроме злоупотреблений в легальных обменниках активно действуют нелегальные пункты обмена, не уплачивающие налоги и работающие без лицензий.

Отмечается, что нелегальные обменники открыто работают во многих городах, имея яркие рекламные вывески, фактически "призывающие" правоохранителей обратить на них внимание.

Однако, по словам представителей комитета, Национальная полиция не принимает никаких мер, способствующих расцвету этого теневого бизнеса.

Комитет официально обратился в Национальный банк Украины (НБУ) и Нацполицию с требованием провести проверки и немедленно наказать нарушителей закона.

"Люди не должны терять десятки тысяч гривен из-за махинации мошенников", – подчеркнули представители комитета.

Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 4 марта. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на 16 копеек и составляет 41,59 гривны.

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