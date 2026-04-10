Мошенники атакуют клиентов Monobank: как украинцы теряют деньги и не знают об этом

В Украине появилась новая мошенническая схема. Злоумышленники атакуют клиентов банка Monobank. Деньги клиентов перечисляют на собственные счета, причем с согласия людей.

Об этом сообщает соучредитель Monobank Олег Гороховский. Рассказываем дальше, как не попасть на крючок мошенников.

Новая мошенническая схема

Гороховский рассказал, что так называемые «офисники» придумали новый способ, как выманить деньги с карточек украинцев. За последние несколько месяцев обороты набрала новая мошенническая схема.

Человеку на телефон звонит робот (IVR) и диктует следующее сообщение: «В ваше приложение выполнен вход с неизвестного устройства. Если это были не вы, нажмите „1“».

Человек, который боится, что его банковское приложение взломали, конечно, нажимает единичку во время звонка.

В этот момент клиент попадает на жуликов. Они предлагают перечислить ваши деньги на «безопасный» счет, чтобы ими не воспользовались те, кто якобы «взломал» приложение банкинга клиента.

Клиент подает заявку на такой перевод средств, а на самом деле отправляет их мошенникам.

«Защититься от этого очень просто — нужно запомнить одно правило: Монобанк не звонит», — написал Олег Гороховский.

Также вместо цифры 1 мошенники могут просить ввести и другие цифры. Самое важное — не делать то, что они говорят.

В Украине мошенники работают по «схемам» — как не попасться

Напомним, одной из последних схем мошенников стала рассылка якобы от имени Новой почты. В сообщениях людям предлагают недорого приобрести потерянные посылки. Наиболее активно такие сообщения распространяются в социальных сетях и мессенджерах.

Пользователям предлагают покупать так называемые «сюрприз-боксы». Суть аферы состоит в том, что люди получают ненужные дешевые товары.

Также стало известно, что появилась и новая схема обворовывания людей у банкоматов. Мошенники блокируют карту тонкой нитью и подсматривают за PIN-кодом жертвы. В работу банкомата вмешиваются еще до появления клиентов.