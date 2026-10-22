Мошенники могут оформить кредит на ваше имя: какие данные следует проверить

Кредитка

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Иногда украинцы узнают о чужих кредитах только тогда, когда им звонят по телефону коллекторы или поступают сообщения о долге.

Об этом сообщили в Украинском бюро кредитных историй (УБКИ).

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Как проверить кредитную историю

Эксперты объясняют, что чужие кредиты могут появиться из-за утечки данных или потери контроля над SIM-картой. Получив доступ к номеру, мошенники перехватывают SMS-коды для подтверждения финансовых операций.

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Чтобы вовремя выявить чужие ссуды, следует регулярно проверять кредитную историю. Раз в год каждый украинец может бесплатно заказать свой отчет на сайте УБКИ или через приложение «Кредитная история».

В кредитном отчете специалисты советуют обратить внимание на следующие блоки:

«Текущие кредиты» — содержит сведения о действующих займах в банках и микрофинансовых организациях. При наличии незнакомого договора необходимо обратиться в соответствующее учреждение для выяснения обстоятельств.

«Запросы» — фиксирует список финансовых организаций, проверявших кредитную историю. Незнакомый запрос может свидетельствовать о попытке постороннего лица оформить ссуду, хотя сам по себе еще не доказывает факт мошенничества.

Проверить обращение к персональным данным можно также через государственное приложение «Действие». Для этого в меню настроек следует открыть раздел «Запрос данных». В случае обнаружения незнакомого банка или микрофинансовой компании следует связаться с ней и уточнить причину обращения в реестры.

Что делать, если на вас оформили чужой кредит

В УБКИ отмечают, что наличие долга в истории не означает, что кредит брали именно вы. В такой ситуации необходимо обжаловать ложные данные в финансовом учреждении и бюро. Если это мошенничество — обратитесь в Киберполицию, а с жалобой на действия компании в Нацбанк.

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Также следует защитить свой мобильный номер, ведь он подтверждает банковские операции. Проверьте у оператора, какие номера оформлены на ваши документы, и запретите удаленный перевыпуск SIM-карты, если такая услуга доступна.

Кредиты для украинцев — последние новости

Напомним, в Украине изменят правила, по которым банки привлекают долгосрочные деньги, чтобы приблизить финансовый рынок к стандартам ЕС. Это повлияет, в частности, и на ипотечные кредиты.

Ранее мы песняли, что размер задолженности, ошибки коллекторов в документах и истечение трехлетнего срока исковой давности дают заемщикам реальный шанс законно списать кредитные долги через суд.

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