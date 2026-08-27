Мошенники научились воровать деньги с просроченных банковских карт: как это работает

Банковские карты / © Associated Press

Реклама

Исследователи обнаружили опасную уязвимость, позволяющую мошенникам проводить платежи с помощью давно просроченных банковских карт. Благодаря технической лазейке преступники могут обойти защиту терминалов даже со старым пластиком.

Об этом пишет Raketa.

Реклама

Срок действия банковской карты после его завершения теоретически должен делать невозможным дальнейшее ее использование. Однако новое исследование показало, что в редких случаях это правило не работает. Ученые Массачусетского университета в Амгерсте обнаружили уязвимость, которая потенциально позволяет повторно активировать некоторые просроченные карты для оплаты.

Реклама

Эта проблема может представлять угрозу даже тогда, когда украденную карточку уже заменили новой. Через обнаруженную уязвимость злоумышленники могут проводить несанкционированные транзакции, используя старую карточку.

Как объясняют исследователи, причина состоит в том, что срок действия самой карты и банковского счета, к которому она привязана, отличаются. В частности, даже по истечении срока действия карты на нее может быть зачислен возврат средств. Доцент Массачусетского университета Такие Раза решил проверить, можно ли использовать такую карту не только для получения возвратов, но и для оплаты. Оказалось, что для части карточек это действительно возможно.

Как работает мошенничество с просроченными картами?

Для демонстрации ученые использовали два обычных смартфона и несложное программное обеспечение, с помощью которого удалось обмануть платежный терминал.

Сначала один телефон активирует карту и передает ее данные. После этого второе устройство меняет информацию о дате истечения срока действия перед передачей данных терминалу. В результате платежная система может получить предстоящую дату окончания действия карты, хотя фактически она уже просрочена.

Реклама

Возможность такого манипулирования связана, в частности, с недостаточной защитой даты истечения срока действия. В то же время цифровой сертификат, связанный с картой, иногда может оставаться в силе дольше даты, указанной на самой физической карте. Следовательно, наличие просроченной карты не всегда становится препятствием для проведения платежа.

Исследователи заявили, что смогли продемонстрировать такую атаку не только в лаборатории, но и в реальных покупках в ресторанах и магазинах.

В то же время уязвимость оказалась характерной не для всех банковских карт. Цифровые кошельки продемонстрировали большую устойчивость к такому типу атаки благодаря дополнительным механизмам защиты.

Как уберечься от мошенников?

Об обнаруженной проблеме исследователи проинформировали крупнейшие платежные системы.

Реклама

Пока проблема не устранена, специалисты советуют не выбрасывать просроченные банковские карты целыми. Их лучше физически уничтожать. Кроме того, следует регулярно проверять операции по банковским счетам, которые уже были закрыты.

К слову, ранее украинцев предупредили о новой мошеннической схеме: людям массово посылают письма якобы от образовательных платформ с уведомлением об успешном завершении обучения и предложением скачать сертификат. К письму прилагается PDF-файл, который перенаправляет на загрузку архива с вредоносным программным обеспечением для похищения личных данных.

Новости партнеров

Новости партнеров