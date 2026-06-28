Мошенники придумали новую схему у банкоматов: как одна нить помогает похитить деньги

Мошенники / © Unsplash

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Мошенники продолжают придумывать новые способы кражи денег с банковских карт. На этот раз они используют обычную нейлоновую нить, которая позволяет заблокировать карту в банкомате, узнать PIN-код владельца, а затем получить доступ к его счету.

Об этом пишет Ziare.com.

По информации иностранных СМИ, злоумышленники вставляют тонкую нейлоновую нить в слот банкомата таким образом, что ее практически невозможно заметить.

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Несмотря на это, банкомат без проблем считывает карту, поэтому пользователь может выполнить все привычные операции: вставить карту, ввести PIN-код и даже снять наличные.

Проблемы возникают только тогда, когда человек пытается забрать карту. Из-за скрытой нитки банкомат не возвращает ее, и пользователь предполагает произошедшую техническую неисправность.

Как мошенники выманивают PIN-код

Именно в этот момент начинается второй этап аферы. Рядом с банкоматом находится сообщник, делающий вид неравнодушного прохожего.

«Попробуйте еще раз ввести PIN-код или повторите операцию», — именно такой совет чаще всего можно услышать от такого «помощника».

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Если карточку вернуть не удается, человек обычно обращается в банк или покидает место происшествия.

После этого злоумышленник легко вытаскивает карточку с помощью той же нити и, зная PIN-код, снимает деньги со счета.

Эксперты советуют внимательно осматривать банкомат перед использованием. Если у приемника карты есть посторонние предметы или конструкция кажется необычной, лучше воспользоваться другим устройством.

Также следует насторожиться, если карта входит в слот с необычным сопротивлением или застревает. Специалисты рекомендуют по возможности пользоваться бесконтактной технологией NFC, позволяющей не вставлять карту в банкомат.

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Что делать, если карта застряла

В случае если банкомат не возвращает карту, не вводите PIN-код повторно по совету посторонних и не принимайте помощь незнакомцев.

Лучше сразу связаться с банком по номеру, указанному на банкомате или на официальном сайте банка, заблокировать карту и сообщить о ситуации. Именно скорая реакция поможет избежать потери средств и не позволит мошенникам воспользоваться вашим счетом.

Напомним, украинцев призывают быть осторожными, потому что в соцсетях и мессенджерах распространяется фишинговая схема с якобы «выплатами» в фейковом «Действии». Мошенники обещают единовременное пособие от 800 до 20 000 грн и просят ввести банковские данные. После ввода данных они получают доступ к счетам и воруют деньги. Официальный сайт «Действия» — diia.gov.ua. Государственные учреждения никогда не просят пароля или CVV-коды.

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