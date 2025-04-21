Мой бизнес атакуют, потому что я говорю правду о коррупции в оборонных закупках — предприниматель Соколовский

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Об этом он рассказал в своей авторской колонке .

Соколовский отмечает, что с 2022 года систематически публиковал информацию о случаях «серого» импорта и поставках некачественной продукции в армию — с конкретными примерами. Он рассчитывал, что правоохранительные органы отреагируют на ці порушення. Однако, вместо борьбы с вредителями армии, давление начали оказывать на отечественных производителей, — пишет предприниматель.

По словам Соколовского, на протяжении всех трёх лет полномасштабной войны на украинских производителей оказывается целенаправленное давление, чтобы вытеснить их с рынка в пользу фирм с сомнительной репутацией. Эти компании, не имея собственного производства и складов, выигрывают тендеры за счёт искусственно заниженных цен и поддержки со стороны отдельных чиновников или правоохранителей. После этого им нередко разрешают срывать сроки поставок или закрывают глаза на поддельные документы.

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В колонке Соколовский детально разбирает деятельность шести таких фирм. Он подчёркивает: миллиарды гривен налогоплательщиков вместо того, чтобы идти на качественную продукцию для армии, оседают в карманах сомнительных подрядчиков. А реальных производителей вытесняют с рынка — в том числе при помощи фальсифицированных уголовных дел.

Плачевную ситуацию подтверждает и открытое письмо Комитета оборонных закупок лёгкой промышленности Федерации работодателей Украины Президенту Зеленскому. В нём, в частности, говорится о системном давлении на украинских производителей вещевого имущества и средств индивидуальной защиты для ВСУ, происходящем параллельно с полной безнаказанностью ряда импортеров, поставлявших армии некачественную продукцию или срывавших контракты.