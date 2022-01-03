Может купить 6,4 млн унций золота: Ахметов в 2021 году стал еще богаче — Bloomberg

Может купить 6,4 млн унций золота: Ахметов в 2021 году стал еще богаче — Bloomberg

Среди богатейших людей планеты украинский олигарх занимает 190 место.

В течение 2021 года состояние украинского бизнесмена Рината Ахметова выросло на 55% или на $4,14 млрд.

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, украинец занимает 190 место с состоянием $11,7 млрд.

Ахметов единственный представитель Украины в рейтинге 500 самых богатых людей планеты, который публикует Bloomberg.

В издании отметили, что крупнейшим активом, которыми владеет Ахметов, является компания Систем Кэпитал Менеджмент, инвестирующая в металлургию, добычу полезных ископаемых и энергетику.

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"Он владеет энергетической компанией ДТЭК и контролирует 71,2% акций Метинвеста, крупнейшего производителя стали в стране", – сообщает Bloomberg.

По подсчетам издания, состояние Ахметова позволяет ему приобрести 6,4 млн унций золота или 150 млн баррелей нефти.

Напомним, в 2021 году владелица российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук стала лидером по приросту состояния среди миллиардеров мира.

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