Может ли кассир "на глаз" оценивать состояние банкнот: НБУ решил проблему с обменом валюты

Нацбанк уверяет, что доллары предыдущих лет выпуска действительны. Обменивать их на гривне можно в любое время.

В НБУ прокомментировали возникший в Украине ажиотаж после слухов, что старые банкноты американских долларов уже не действительны в Украине, выходят из обращения, поэтому их не будут принимать в обменниках.

Все точки над "і" расставил глава Нацбанка Андрей Пышный.

В НБУ объяснили, что искусственно созданному ажиотажу "подыграли" некоторые небанковские финансовые учреждения и банки. Как следствие – волна недовольства граждан.

1. Национальный банк не устанавливал никаких ограничений по обмену валют на основе года выпуска банкнот. Напротив – нормативно-правовые акты НБУ запрещают устанавливать какие-либо подобные ограничения.

"Отдельно хочу сказать о мошеннических предложениях обмена 100 "белых" долларов на 90 "синих" – это не просто грубое нарушение, это – аморально и недопустимо, особенно в условиях войны", – подчеркнул Пышный.

2. Чтобы предотвратить подобные недобросовестные спекуляции НБУ отменил определение незначительного износа банкнот и запретил финучреждениям отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот.

"Кассир не может "на глаз" оценивать подлинность банкнот или их состояние и отказывать в совершении валютно-обменной операции, потому что ему показалось, что где-то не совпадает рисунок или не такой цвет. Следовательно, мы полностью убираем человеческий фактор", — отмечает глава НБУ. .

3. В случае нарушения такие действия будут расцениваться не только как не соблюдение регуляторных требований НБУ, но и как потенциальный признак мошенничества. По таким фактам Нацбанк обещает установить усиленный контроль и принимать меры влияния.

"Национальный банк в зависимости от уровня совершенного правонарушения будет применять меры воздействия, предусматривающие и существенные штрафы в размере до 400 тыс. гривен для банков, которые вскоре будут увеличены за существенные нарушения и в размере до 5% от размера собственного капитала учреждения, для небанковских учреждений ", – заверил Пышный.

4. Банкноты предыдущих лет выпуска, являющиеся законным платежным средством в иностранном государстве, являются действительными. Обменивать их на гривне можно в любое время.

"Не теряйте свои сбережения в спровоцированной паникой погоне за обменом валюты "белой" на "синюю". Фантомные предостережения, которые вы можете услышать или прочитать, по поводу таких банкнот – безосновательны", – подытожил глава НБУ.

Напомним, что в Украине некоторые обменки начали брать за старые доллары комиссию 20%. ТСН.ua писал, в каком году выпуска доллары действительны в Украине, почему возникает сомнение в "старых" банкнотах.

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