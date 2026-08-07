Может ли получить субсидию человек, временно не работающий

Субсидия

Реклама

Украинцы, которые не могут самостоятельно покрыть коммунальные счета, могут получить субсидию, но для безработных есть определенные условия.

Об этом сообщили в ПФУ.

Реклама

«Приостановление трудового договора не является основанием для автоматического отказа в назначении субсидии. Если выполнены установленные законодательством условия, государственная помощь может быть назначена», — говорится в сообщении.

Реклама

В то же время при назначении субсидии учитывается уплата единого социального взноса (ЕСВ). Если человек самостоятельно оплатил ЕСВ в размере не менее минимального в течение квартала, предшествующего кварталу перед месяцем обращения, субсидию могут назначить. Также вместо нее это может сделать работодатель.

Субсидии в Украине — последние новости

В Украине получатели жилищной субсидии могут не только потерять право на государственную помощь, но и быть обязаны вернуть уже выплаченные средства. Украинское государство может отказать в назначении субсидии на коммунальные услуги через незадекларированное состояние, покупку валюты или наличие нового авто.

Также есть целый ряд категорий жителей, которым субсидию на неотапливаемый период назначат только после личного обращения.

Новости партнеров