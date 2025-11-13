Может ли зарплата быть ниже минималки: в Гоструда дали четкий ответ

Зарплата / © УНИАН

Заработная плата работника может быть ниже установленного законом минимума.

В Гоструда объяснили, когда может возникнуть такая ситуация.

В ведомстве подчеркнули, что это допускается только при определенных условиях, предусмотренных трудовым законодательством.

Работник имеет право на оплату труда согласно трудовому договору, коллективному соглашению и законодательству Украины. В отдельных случаях заработная плата может быть ниже минимальной. Это возможно, если работник не выполнил установленные нормы выработки или изготовил бракованную продукцию. Такое снижение возможно только тогда, когда нарушения произошли по вине самого работника. Важно, что эти основания должны быть прямо предусмотрены действующим законодательством.

Запрещается какое-либо снижение размеров оплаты труда в зависимости от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, языка, политических взглядов, религиозных убеждений, членства в профессиональном союзе или другом объединении граждан, рода и характера занятий, места жительства.

Напомним, минимальная зарплата 2026 года составит 8647 грн — именно такая цифра указана в проекте Государственного бюджета на 2026 год.