"Может наступить кризис": турецкая валюта обвалилась после победы Эрдогана на выборах

Победа Эрдогана не радует ни одного иностранного инвестора, пишет СМИ.

Курс турецкой валюты упал на 0,3% до 20,03 за доллар, что близко к рекордно низкому уровню.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Победа Эрдогана не порадовала ни одного иностранного инвестора. При высокой инфляции, очень низких процентных ставках и отсутствии чистых валютных резервов может наступить болезненный кризис. Он коснется всех активов", — отметил стратег Tellimer в Дубае Хаснайн Малик.

Эксперты предполагают дальнейшую слабость лиры, если Эрдоган будет соблюдать свою политику удержания процентных ставок на низком уровне. Wells Fargo&Co ожидает, что к концу квартала курс достигнет 23 лиры за доллар.

Центральный банк Турции потратил почти $200 млрд за последние 1,5 года на поддержку лиры. Чистые валютные резервы стали отрицательными, а инфляция в прошлом году взлетела до 80%, прежде чем упала до 44% в апреле.

Первыми признаками пересмотра текущей политики станут назначения на ключевые экономические посты, включая министерство финансов и казначейства, а также центральный банк. Две недели назад все нынешние министры получили места в парламенте, от которых им пришлось отказаться, если бы они были повторно назначены в кабинет министров.

Что известно о выборах президента Турции

Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган победил во втором туре выборов. Центральная избирательная комиссия подсчитала 99,74% бюллетеней. Эрдоган набрал 52,14% голосов, а его оппонент, лидер оппозиции Кемаль Киличдароглу – 47,86% голосов.

Во время выступления перед своими поклонниками Эрдоган заявил, что результаты второго тура выборов подтвердили, что никто не может посягать на достижение Турции.