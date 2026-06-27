Можете получить долг за непотребляемый свет: что нужно сделать украинцам, чтобы не переплатить за электроэнергию

Коммуналка / © ТСН.ua

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Украинцы должны ежемесячно передавать показы счетчиков света даже если дома никто не живет и током не пользуются. Если опоздать с данными, платежку посчитают по среднему потреблению, и поэтому может появиться долг, которого на самом деле нет.

Об этом сообщила прессслужба «Житопроизводительэнерго».

Показы счетчика света — как передавать, если выехали из дома

В компании говорят: если светом не пользовались, нужно просто указать те же цифры, что и в прошлом месяце. Если не передать данные вовремя, компания сама сочтет объем. Поэтому в платежках могут появиться неправильные суммы, возникнет долг, а впоследствии свет вообще могут отключить.

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Передать фактические показания счетчика можно через личный кабинет, мобильное приложение, онлайн-сервисы или другие каналы связи оператора системы распределения или поставщика. При выявлении аномальных сумм в начислениях энергетики рекомендуют сразу обращаться в компанию для проведения сверки и исправления данных.

В то же время в Украине продолжает действовать зафиксированная весной стоимость света. Правительство продлило фиксированный тариф на электроэнергию для населения как минимум до 31 октября 2026 года — 4,32 грн за 1 кВтч . Для владельцев двухзонных счетчиков ночная ставка остается вдвое меньше — 2,16 грн за кВтч. В ближайшее время пересматривать стоимость тока не планируется.

Коммуналка в Украине — последние новости

Напомним, пенсионеры, работавшие в сельской местности по определенным профессиям и продолжающие проживать там, могут воспользоваться 100% скидкой на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Ранее мы писали, что в июне жители Киева начали массово сообщать о новых платежах за отопление за январь 2026 года. Часть киевлян заявляет, что уже оплачивала эти начисления раньше, однако теперь получила повторные квитанции, что вызвало негодование в соцсетях.

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