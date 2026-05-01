Можно ли купить страховой стаж для пенсии, если никогда не работали

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет требуется 33 года страхового стажа / © Pixabay

Реклама

Украинское законодательство позволяет приобрести страховой стаж даже тем, кто никогда не работал через систему добровольного участия. В таком случае можно либо постепенно накапливать стаж на будущее, либо докупить недостающие годы за прошедшие периоды.

Об этом Информатору рассказала адвокат, руководитель ЮК Prima Leader Group Дина Дрижакова.

Существует два основных механизма

Первый — договор на будущее (постепенная уплата): вы заключаете договор с Пенсионным фондом или налоговой и ежемесячно платите взносы. Этот вариант подходит, если вам еще нет 60 лет.

Реклама

Второй — разовая оплата за прошлые периоды: если вам уже исполнилось 60 лет и стажа для пенсии не хватает, его можно оплатить сразу за предыдущие годы.

Какие расчеты

Минимальный страховой взнос (22%): 1902,34 грн в месяц. При покупке за прошлые периоды применяется коэффициент 2. То есть один месяц стажа будет стоить 3 804,68 грн.

Год стажа «задним числом»: обойдется вам в 45 656,16 грн. Если человек никогда не работал, ему нужно минимум 15 лет стажа только для того, чтобы иметь право на любую пенсию (65 лет). Покупка такого количества лет обойдется почти в 68 5000 грн.

Ранее сообщалось, что период работы до 2004 года может быть исключен из страхового стажа, если нет соответствующей записи в трудовой книжке.

Реклама

Новости партнеров