Работа во время воздушной тревоги / © ТСН

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Работник имеет право покинуть рабочее место во время воздушной тревоги, если считает условия труда опасными для своей жизни и здоровья. При этом за ним должен сохраняться средний заработок.

Об этом заявил юрист Виталий Дудин в эфире «Киев 24».

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По словам юриста, законодательство об охране труда продолжает действовать и во время военного положения. В частности, статья 6 закона Украины «Об охране труда» предусматривает право работника отказаться от выполнения работы, если возникла производственная ситуация, опасная для его жизни, здоровья или окружающих его людей.

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Да, работник имеет право прекратить работу и покинуть опасное место. За период простоя по причинам, возникшим не по его вине, за ним должен сохраняться средний заработок.

Отдельно Дудин обратил внимание на ситуацию, когда предприятие продолжает работать во время воздушной тревоги.

По его объяснению, даже если трудовой коллектив согласовал работу при объявлении желтого уровня воздушной тревоги, это не означает, что каждый работник автоматически теряет право на личную безопасность. Согласие коллектива не отменяет индивидуального права работника отказаться от работы, которую он считает опасным. То есть человек может самостоятельно оценить риски и покинуть рабочее место, если считает, что его жизни или здоровью грозит опасность.

Юрист подчеркнул, что решение трудового коллектива о продолжении работы не может лишить отдельного работника гарантий, предусмотренных законодательством об охране труда.

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Напомним, ранее юрист серьезно предупредил пенсионеров по поводу идентификации. Адвокат напомнил, что следует проверить перед Новым годом.

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