Субсидия 2026

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Жилищная субсидия помогает украинцам оплачивать коммунальные услуги, если доходов семьи недостаточно для покрытия всех расходов. Однако при назначении помощи учитывают не только заработки, пенсии и другие доходы, но и имущество, находящееся в собственности членов семьи.

Особенно много вопросов возникает у людей, имеющих две квартиры или, кроме основного жилья, владеющих домом. Можно ли в таких условиях получать субсидию, если вторая недвижимость пустует, досталась по наследству или расположена в другом населенном пункте?

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Как поясняет Пенсионный фонд Украины, законодательство предусматривает ограничения для владельцев нескольких жилых помещений, но есть и исключения. Рассказываем, кому могут отказать в субсидии 2026 и при каких обстоятельствах ее можно сохранить.

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Назначают ли субсидии владельцам двух квартир

По общему правилу, жилищную субсидию не назначают, если заявитель или другие лица, имущество которых учитывается при оформлении помощи, владеют более чем одним жилым помещением. Это касается не только квартир, но и частных домов.

Соответствующее ограничение предусмотрено пунктом 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №848.

При этом Пенсионный фонд проверяет недвижимость не только человека, подавшего заявление. Учитывается также имущество членов домохозяйства и членов их семей в соответствии с установленными правилами. Например, если одна квартира принадлежит мужу, а вторая — жене, оформление жилья на разных владельцев само по себе не позволяет обойти ограничение.

Также нельзя получать две жилищные субсидии одновременно только на том основании, что квартиры расположены по разным адресам.

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Однако наличие двух квартир не всегда означает автоматический отказ. Законодательство определяет обстоятельства, при которых дополнительное жилье не учитывается при применении этого ограничения.

Когда можно получить субсидию, даже если есть вторая квартира

Общее правило: жилищную субсидию не назначают, если на первое число месяца, с которого она назначается, кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из его состава имеет в собственности более одного жилого помещения — квартиру или дом.

Однако в пункте 14 Положения №848 предусмотрено несколько исключений. В этих случаях наличие второй квартиры или дома не обязательно лишается права на субсидию.

Жилье в общей собственности

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Не учитывается жилье, принадлежащее лицу на праве совместной или долевой собственности.

Например, человек может владеть собственной квартирой и частью в другом жилом помещении. Сам факт наличия этой частицы не обязательно станет причиной отказа в субсидии.

Жилье в сельской местности

Не учитывается жилье, расположенное в сельской местности.

Поэтому, если человек проживает в городской квартире, но имеет еще дом в селе, это не всегда лишает его права на государственную помощь.

Недвижимость на оккупированных территориях

Не учитывается жилье, расположенное на временно оккупированных территориях и линии столкновения.

Использование этого исключения зависит от официального статуса конкретного населенного пункта, а не только от того, где физически находится недвижимость.

Разрушенное или непригодное жилье

Не учитывается жилье, которое разрушено или оказалось непригодным для проживания из-за войны войны.

Такое состояние недвижимости должно быть подтверждено надлежащими сведениями в государственных реестрах или документами уполномоченных органов.

То есть недостаточно просто сообщить, что в поврежденной квартире жить невозможно. Для применения исключения требуется официальное подтверждение.

Сохранят ли субсидию, если вторая квартира досталась по наследству

Если человек имеет собственную квартиру и получил по наследству еще одну, он не обязательно потеряет право на жилищную субсидию. Однако это исключение предусмотрено для пенсионеров по возрасту, отвечающих установленным условиям. К примеру, пенсионер живет в собственной квартире и получает субсидию на оплату коммунальных услуг. После смерти родственника он унаследовал еще одну квартиру или дом. В таком случае субсидию могут сохранить, если:

человек получает именно пенсию по возрасту, а не по инвалидности, выслуге лет или потере кормильца;

кроме унаследованной недвижимости, у нее есть только одно другое жилое помещение;

ни одна из принадлежащих ей квартир или домов не сдается в аренду.

Последнее условие нужно официально подтвердить. Для этого по обращению гражданина представитель местных властей составляет акт обследования жилищных условий и передает его в Пенсионный фонд.

Если же вторую квартиру унаследовал человек, не относящийся к указанной категории пенсионеров, это исключение на нее не распространяется. Однако право на субсидию может сохраняться по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

Можно ли получать субсидию не по месту регистрации

Еще одна распространенная ситуация — когда человек зарегистрирован в одной квартире, но фактически проживает в другой.

Жилищную субсидию при определенных условиях можно оформить по фактическому месту жительства. В частности, специальные правила предусмотрены для арендаторов жилья и внутри перемещенных лиц. Однако здесь важно различать два обстоятельства, адрес, по которому проживает человек, и количество жилых помещений, находящихся в собственности лиц, имущество которых учитывается.

Если человек имеет две квартиры, простое изменение места регистрации или подачи заявления по другому адресу не отменяет ограничений по количеству недвижимости.

В то же время, для внутренне перемещенных лиц могут применяться специальные правила оформления субсидии по месту фактического проживания. Поэтому в таких случаях следует уточнить условия непосредственно в Пенсионном фонде.

Какие еще обстоятельства могут стать причиной отказа в субсидии

Наличие второй квартиры — не единственная причина, по которой государственную помощь могут не назначить.

Как напоминает Пенсионный фонд Украины, в 2026 году при рассмотрении заявлений учитывают также имущественное положение, доходы и другие обстоятельства домохозяйства.

В частности, основанием для неназначения субсидии по общим правилам могут стать:

Наличие на депозитных банковских счетах средств на общую сумму более 100 тысяч гривен.

Отдельные покупки или сделки по приобретению имущества на сумму свыше 100 тысяч гривен в течение 12 месяцев перед обращением.

Наличие транспортных средств, отвечающих установленным законодательством критериям по количеству и возрасту.

Просрочена более чем на три месяца задолженность по оплате коммунальных услуг, если сумма превышает установленный порог.

Иные основания, связанные с доходами, имуществом или исполнением требований законодательства.

Для части этих ограничений предусмотрены исключения. Потому окончательное решение принимается после проверки конкретных событий.

Что делать, если вторая квартира появилась уже после назначения субсидии

Если человек уже получает жилищную субсидию, но его имущественное положение изменилось, об определенных изменениях необходимо уведомлять Пенсионный фонд.

По разъяснению ПФУ, получатели пособия обязаны информировать уполномоченный орган об определенных законодательством обстоятельствах в течение одного месяца. В частности, это касается приобретения права собственности на жилую недвижимость в случаях, предусмотренных правилами.

Если квартира досталась по наследству, следует отдельно уточнить, распространяется ли на нее соответствующее исключение и какие документы могут потребоваться.

Не следует скрывать информацию о дополнительном жилье. Если в ходе проверки выяснится, что субсидия была назначена на основании недостоверных или неполных сведений, это может привести к прекращению выплат и требованию вернуть излишне полученные средства.

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