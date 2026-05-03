Можно ли потерять субсидию из-за выезда за границу: в ПФУ ответили

Украинцы, выезжающие за границу, спрашивают, не лишатся ли права на жилищную субсидию.

Во время военного положения пребывания человека за границей более 60 дней само по себе не является основанием для отказа в назначении субсидии.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины со ссылкой на порядок назначения субсидий, регулируемый постановлением Кабинета Министров №848.

Когда субсидия при выезде за границу не назначается

В ПФУ уточняют, если на момент назначения помощи лицо находится за пределами Украины более 60 дней, его не включают в состав домохозяйства. Соответственно на такого человека не начисляются социальные нормативы и размер субсидии для него составляет 0 гривен. Также ее доходы не учитываются при расчете.

Субсидия не назначается и если все члены семьи длительное время находятся за границей, с. Причина проста — по адресу проживания нет людей, пользующихся коммунальными услугами, а значит, нет оснований для государственной поддержки.

Субсидию оставят

Другая ситуация, когда часть семьи живет на Украине. В таком случае домохозяйство сохраняет право на субсидию, но ее размер рассчитывается только на тех, кто фактически проживает в жилье. Те, кто находится за границей более 60 дней, в расчет не включаются.

Таким образом, сам факт выезда за границу не лишает права на субсидию, однако оказывает существенное влияние на ее размер и порядок начисления.

Напомним, есть целый ряд категорий жителей, которым субсидию на неотапливаемый период назначат только после личного обращения.

