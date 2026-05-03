Можно ли потерять субсидию из-за выезда за границу: в ПФУ ответили

Во время военного положения пребывания человека за границей более 60 дней само по себе не является основанием для отказа в назначении субсидии.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины со ссылкой на порядок назначения субсидий, регулируемый постановлением Кабинета Министров №848.

Когда субсидия при выезде за границу не назначается

В ПФУ уточняют, если на момент назначения помощи лицо находится за пределами Украины более 60 дней, его не включают в состав домохозяйства. Соответственно на такого человека не начисляются социальные нормативы и размер субсидии для него составляет 0 гривен. Также ее доходы не учитываются при расчете.

Субсидия не назначается и если все члены семьи длительное время находятся за границей, с. Причина проста — по адресу проживания нет людей, пользующихся коммунальными услугами, а значит, нет оснований для государственной поддержки.

Субсидию оставят

Другая ситуация, когда часть семьи живет на Украине. В таком случае домохозяйство сохраняет право на субсидию, но ее размер рассчитывается только на тех, кто фактически проживает в жилье. Те, кто находится за границей более 60 дней, в расчет не включаются.

Таким образом, сам факт выезда за границу не лишает права на субсидию, однако оказывает существенное влияние на ее размер и порядок начисления.

Напомним, есть целый ряд категорий жителей, которым субсидию на неотапливаемый период назначат только после личного обращения.

