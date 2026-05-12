Можно остаться без пенсии: какие периоды трудовой деятельности не зачислят в стаж
В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет украинцам необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа.
При расчете пенсии в Украине учитывается только страховой стаж — периоды, за которые уплачен ЕСВ (Единый социальный взнос), а не весь трудовой стаж, указанный в трудовой книжке.
Об этом сообщает ПФУ.
Что важно знать о зачислении страхового стажа:
периоды трудового стажа, приобретенные до 2004 года, автоматически зачисляются в страховой стаж
после начала 2004 года страховой стаж засчитывается только в случае уплаты ЕСВ (в то же время эти взносы не должны быть меньше минимальных)
«Все данные об уплаченных взносах, начиная с 2004 года, внесены в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования. Поэтому за периоды трудовой деятельности от 1 января 2004 для подтверждения стажа трудовая книжка не нужна, поскольку вся информация о работнике есть в Реестре», — уточнили в ведомстве.
Кроме работы также в страховой стаж могут быть отнесены другие периоды
В частности:
отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста
период обучения на дневной форме учитывается только, если в это время человек платил страховые взносы (до 2004 года обучение учитывалось в стаж без этого условия)
Какой стаж не засчитают
Фактически в стаж не учитываются периоды до 2004 года без соответствующей записи в трудовой книжке. Или в случае отсутствия других подтверждающих документов.
Также не принимается во внимание деятельность по гражданско-правовым договорам до 2016 года. В случае если в это время взносы не уплачивались.
Какие важные нюансы по зачислению стажа нужно знать
Стаж засчитывается месяцами. В случае, когда человек проработал не все указанное время, есть важный нюанс. Полный месяц засчитают, если уплачен взнос не менее минимального.
В случае, если этот вклад меньше, может быть засчитан полный месяц стажа. Но только если лицо совершит доплату. Расчет этой суммы производит ПФУ после обращения гражданина.
Пенсии в Украине — последние новости
В Украине некоторые пенсионеры должны обязательно пройти процедуру физической идентификации, чтобы продолжать получать пенсионные выплаты. Пенсионерам, выехавшим с временно оккупированных территорий и проживающим на подконтрольной Украине территории, с января этого года выплата пенсии осуществляется при условии предоставления уведомления о неполучении пенсионного обеспечения от РФ.
В настоящее время идет постепенное ужесточение требований к страховому стажу для выхода на пенсию. Именно поэтому части граждан придется работать дольше, потому что без необходимого количества официально отработанных лет получить пенсионные выплаты в 60 лет не получится.