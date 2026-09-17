Можно перейти на другую пенсию и получать больше: от чего зависит сумма выплаты после потери кормильца

Пенсия

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После смерти одного из супругов второй может иметь право на пенсию в связи с потерей кормильца. В некоторых случаях такая выплата может быть больше собственной пенсии человека, однако для ее назначения должны быть выполнены определенные законодательством условия.

Это объясняют в Пенсионном фонде Украины.

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Пенсия по случаю потери кормильца назначается членам семьи умершего при наличии права на такой вид выплаты.

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От чего зависит размер пенсии

Размер пенсии в связи с потерей кормильца определяют с учетом пенсии, которую получал или должен получать умерший.

Также учитывается количество нетрудоспособных членов семьи, имеющих право на такую выплату. Поэтому размер пенсии после перехода для каждого человека будет индивидуальным.

К примеру, если собственная пенсия человека невысока, а умерший муж или жена имел больший страховой стаж или заработок, переход на пенсию в связи с потерей кормильца может повлиять на ежемесячную сумму выплаты.

В то же время сам факт смерти супруга не означает автоматического увеличения пенсии.

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Как перейти на пенсию в связи с потерей кормильца

Если человек уже получает свою пенсию и имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца, он может перейти на другой вид пенсионной выплаты.

Для этого следует обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и необходимыми документами. После этого специалисты произведут расчет и определят размер пенсии.

Поэтому перед переходом следует выяснить, какова будет новая выплата, ведь разные виды пенсий рассчитываются по своим правилам.

Заметим, что пенсии в Украине также могут перечисляться по другим причинам, в частности из-за изменений законодательства, индексации или приобретения дополнительного страхового стажа. В редких случаях такой перерасчет производится автоматически.

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