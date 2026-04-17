Можно получить 1500 грн помощи второй раз: что нужно знать украинцам

Украинцам объяснили, реально ли получить выплату 1500 гривен повторно.

Руслана Сивак
Можно ли получить социальную выплату 1500 гривен во второй раз, зависит от правил конкретной программы — государственной или гуманитарной.

Об этом пишет Первый бизнес BIZ.

Разовая помощь или регулярная поддержка

Специалисты отмечают, что значительная часть программ финансовой поддержки предусматривает только одноразовый начисление средств. В таких случаях повторное обращение невозможно, даже если заявитель продолжает отвечать критериям соответствующей категории.

В то же время, существуют программы, которые допускают повторное оказание помощи. Это становится возможным при следующих условиях:

  • завершение установленного периода после предварительной выплаты;

  • документальное подтверждение новых или продолжающихся сложных жизненных обстоятельств.

Порядок обращения

В Минсоцполитики подчеркивают, что каждая инициатива имеет индивидуальный порядок подачи документов и собственные ограничения по частоте финансирования. Гражданам рекомендуют тщательно изучать правила конкретной программы перед подачей заявления.

Для получения уточненной информации о конкретном виде помощи украинцам советуют обращаться непосредственно в местные органы социальной защиты населения, координирующие распределение средств на местах.

Выплаты 1500 гривен — что известно

Напомним, в Украине от 7 апреля начали выплачивать помощь — 1500 гривен. Деньги начислят автоматически и они поступят на банковские карты или через «Укрпочту».

Некоторые из пенсионеров не получат в апреле денежную помощь 1500 грн. В ПФУ назвали причину переноса выплат.

Ранее мы писали, что с 2026 украинцы получили право на автоматический пересчет стоимости компуслуг без подачи дополнительных заявлений. В то же время юристы предупреждают: возобновлены суды за старые долги.

