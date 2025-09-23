Можно ли потерять пенсию, если работаешь: объяснение от ПФУ

Пенсионер

В Украине работающие пенсионеры — привычное явление, ведь часто дополнительная финансовая поддержка чрезвычайно важна. Но у многих людей возникает логический вопрос: можно ли получать и пенсию и заработную плату одновременно?

Об этом пишет пенсионный фонд Украины.

В ПФУ отметили, что Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусматривает, что пенсии выплачиваются вне зависимости от полученной заработной платы. Это означает, что вышедший на пенсию человек имеет полное право продолжать работать, в том числе и на той же должности, и получать оба дохода.

Кроме того, для работающих пенсионеров предусмотрен автоматический перерасчет пенсий каждые два года. Этот перерасчет происходит с учетом приобретенного страхового стажа после назначения пенсии, или же страхового стажа и заработной платы. Это позволяет увеличить размер пенсионных выплат.

О чем нужно сообщить Пенсионному фонду

Однако есть один важный нюанс, который должен помнить каждый работающий пенсионер. Закон обязывает каждое застрахованное лицо уведомлять органы Пенсионного фонда об изменениях, касающихся его трудоустройства. Это можно сделать лично или же в онлайн-режиме.

Если человек своевременно не сообщил о своем трудоустройстве, а этот факт будет установлен позже, размер его пенсии будет перечислен с учетом новых данных. При наличии переплаты, которую пенсионер получил ненадлежаще, ее можно вернуть добровольно или же 20% будет удерживаться с пенсии.

Когда пенсия за выслугу лет прекращается

Отдельная ситуация касается тех, кто получает пенсию за выслугу лет. Этот вид пенсии назначается только при оставлении работы, дающей право на такие выплаты.

В случае, если человек после назначения пенсии за выслугу лет трудоустраивается на работу, дающую право на этот вид пенсии, ее выплата прекращается. Восстанавливается она только со дня, следующего за днем увольнения с такой работы.

Например, если человек получает пенсию за выслугу лет как учитель, но после ухода на пенсию устраивается на другую работу, которая не дает права на этот вид пенсии (скажем, ассистентом учителя), его выплаты не прекращаются. Это важное уточнение, которое следует иметь в виду.

Напомним, в сентябре текущего года пенсионеры, которым исполнилось 70 лет и старше, имеют право на ежемесячные компенсационные выплаты. Это касается граждан, чья пенсия не превышает 10 340,35 грн.

Размер надбавки зависит от возраста:

300 грн — для лиц в возрасте 70-74 года;

456 грн — для лиц в возрасте 75-79 лет;

570 грн — для лиц в возрасте от 80 лет.

Эти выплаты начисляются автоматически, поэтому дополнительно обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) не нужно.

Также, одинокие пенсионеры в возрасте 80+, нуждающиеся в постоянном уходе за заключением врачебно-консультативной комиссии, могут получить дополнительные выплаты.